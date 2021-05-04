«Уже прошли квалификацию в основную сетку». Минск принимает международный теннисный турнир

Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир BelGlobal Cup для теннисистов возрастной категории до 16 лет. И несмотря на нетипичную и неприятную для весны погоду, количество участников впечатляет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы получили около 100 заявок на соревнования у юношей и столько же у девушек. В списках участников числятся представители Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, России, Швейцарии и Эстонии. Больше всего спортсменов, конечно же, из страны-хозяйки, а также Российской Федерации.

За плечами квалификационная стадия, а также два дня основной сетки. Пока без сюрпризов: фавориты уверенно шагают в следующий раунд.