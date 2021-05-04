«Уже прошли квалификацию в основную сетку». Минск принимает международный теннисный турнир

Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир BelGlobal Cup для теннисистов возрастной категории до 16 лет. И несмотря на нетипичную и неприятную для весны погоду, количество участников впечатляет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир BelGlobal Cup для теннисистов возрастной категории до 16 лет. И несмотря на нетипичную и неприятную для весны погоду, количество участников впечатляет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы получили около 100 заявок на соревнования у юношей и столько же у девушек. В списках участников числятся представители Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, России, Швейцарии и Эстонии. Больше всего спортсменов, конечно же, из страны-хозяйки, а также Российской Федерации.
За плечами квалификационная стадия, а также два дня основной сетки. Пока без сюрпризов: фавориты уверенно шагают в следующий раунд.
Дмитрий Бурцев, участник турнира (Россия):
Сегодня погода улучшилась, вчера были вообще дожди. Но все равно ветер очень сильный для игры в теннис на открытом воздухе. В плане организации турнир великолепный. Хорошее качество кортов и их много достаточно, так что место для тренировок всегда найдется.
Снежана Плаксина, директор турнира:
Турнир был перенесен из города Пинска в город Минск, опять же по COVID- протоколам, Tennis Europe требует очень много – соблюдения определенных правил. Из-за чего, собственно говоря, не было возможности его сыграть в Пинске. Здесь мы уже провели не один такой турнир, поэтому мы готовы. Все участники с большим удовольствием приезжают сюда к нам. Уже на данный момент нам известно, что из квалификации среди белорусов из мальчиков вышли пять человек и точно также у девочек, тоже пять человек уже прошли квалификацию в основную сетку.
Помимо одиночных разрядов, юные теннисисты также разыграют подиум в паре. Завершится BelGlobal Cup 8 мая.