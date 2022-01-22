Бенедикт Долль выиграл гонку в Антхольце в рамках КМ по биатлону. Какие результаты у белорусов?

В субботу, 22 января, в Антхольце в рамках предолимпийского этапа Кубка мира по биатлону прошли две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужчины состязались в масс-старте, в котором выступили 30 лучших биатлонистов сезона. Из белорусов в гонке принимал участие лишь Антон Смольский. Он стартовал под номером 7. К сожалению, для нашего спортсмена гонка не задалась с самого начала. Еще до первого огневого рубежа Смольский потерял лыжу, которая отстегнулась от ботинка. Дальше проблемы начались на лежке. Всего же в активе белоруса 5 штрафных кругов и итоговая 18-я позиция. В общем зачете Антон теперь замыкает топ-10.

Победу, первую в нынешнем сезоне, одержал немец Бенедикт Долль, который допустил всего один промах и показал лучшую скорость дня. Серебро у норвежца Йоханнеса Бе, а бронзу завоевал еще один представитель Норвегии Стурла Лагрейд.