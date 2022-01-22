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Бенедикт Долль выиграл гонку в Антхольце в рамках КМ по биатлону. Какие результаты у белорусов?

22 января 2022 17:59
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В субботу, 22 января, в Антхольце в рамках предолимпийского этапа Кубка мира по биатлону прошли две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Бенедикт Долль выиграл гонку в Антхольце в рамках КМ по биатлону. Какие результаты у белорусов?-1

Мужчины состязались в масс-старте, в котором выступили 30 лучших биатлонистов сезона. Из белорусов в гонке принимал участие лишь Антон Смольский. Он стартовал под номером 7. К сожалению, для нашего спортсмена гонка не задалась с самого начала. Еще до первого огневого рубежа Смольский потерял лыжу, которая отстегнулась от ботинка. Дальше проблемы начались на лежке. Всего же в активе белоруса 5 штрафных кругов и итоговая 18-я позиция. В общем зачете Антон теперь замыкает топ-10.  

Бенедикт Долль выиграл гонку в Антхольце в рамках КМ по биатлону. Какие результаты у белорусов?-4

Победу, первую в нынешнем сезоне, одержал немец Бенедикт Долль, который допустил всего один промах и показал лучшую скорость дня. Серебро у норвежца Йоханнеса Бе, а бронзу завоевал еще один представитель Норвегии Стурла Лагрейд.    

Бенедикт Долль выиграл гонку в Антхольце в рамках КМ по биатлону. Какие результаты у белорусов?-7

Не справились с итальянским ветром и наши девушки. В эстафете белорусский квартет не смог побороться за призовые места и финишировал на 13-м месте. В активе – 3 штрафных круга и 14 доппатронов. Викторию праздновали норвежки, серебро – у россиянок, а бронза – у француженок.  

# Биатлон # Антон Смольский # Бенедикт Долль # Йоханнес Бё # Стурла Лагрейд # Фотофакт

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