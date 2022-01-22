Ещё один конфликт Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». С кем на этот раз?

Криштиану Роналду продолжает испытывать проблемы в «Манчестер Юнайтед». К конфликту с тренером добавились сложности с молодыми игроками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они недовольны португальцем из-за интервью, в котором он выступил с критикой. Также не забылось поведение спортсмена после недавней замены.

Тогда нападающий был возмущен, что заменили именно его, а не кого-то из молодых игроков. Он швырнул куртку и сел не рядом с одноклубниками, а на ступеньку около кресел. И что-то начал бормотать себе под нос. Впрочем, откровенной войны тогда не последовало. Но после Рангник заявил, что интересы команды для него важнее одного игрока.