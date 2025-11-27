Анна Сола победила в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по биатлону. Соревнования принимает Ханты-Мансийск. Белоруска показала отменную скорость на лыжне и допустила лишь один промах на втором огневом рубеже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебряным и бронзовым призерами стали россиянки Елизавета Фролова и Анастасия Халили соответственно. Еще одна наша соотечественница Динара Смольская безупречно стреляла, но в скорости уступила призовой тройке и показала четвертый результат. Елена Кулак заняла 24-е место. Ксения Воробей – 35-я.

Завтра в расписании – мужской спринт. Но он под угрозой отмены, поскольку в пятницу в Ханты-Мансийске ожидаются сильные морозы. Решение о проведении гонки будет принято за 15 минут до начала пристрелки.