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Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе

15 декабря 2020 13:08
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Новости Беларуси. Белорусским атлетам удалось выиграть три медали в заключительный день личного Кубка мира по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В общекомандном зачете они заняли 5-е место с 78 очками.

Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе-1

В категории до 60 кг бронзу завоевал Максим Кажарский. Медальный поединок завершился со счетом 3:3, но по дополнительным показателям наш атлет оказался сильнее оппонента.

Также бронзовую медаль белорусской команде принес Сослан Дауров. В схватке за третье место он уверенно поборол представителя Туниса – 5:1.

Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе-4

Еще награда за третье место отошла к Радику Кулиеву, он выступал в категории до 82 кг. Белорус в споре за пьедестал разобрался с молдавским атлетом – 5:1.

Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе-7

После «греко-римлян» в спор за награды включились барышни. После первого дня соревнований Ирина Курочкина вышла в финал состязаний в категории до 55 кг и обеспечила себе минимум серебро. Шансы на бронзу сохраняет Залина Сидакова.

Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе-10

15 декабря в разборки за медали вступят Анна Садченко и Василиса Марзалюк.

Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе-13

Кубок мира продлится до 18 декабря. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из более чем 50 стран.

# Греко-римская борьба # Максим Кажарский # Сослан Дауров # Радик Кулиев # Ирина Курочкина # Залина Сидакова # Анна Садченко # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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