Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе

В общекомандном зачете они заняли 5-е место с 78 очками.

Новости Беларуси. Белорусским атлетам удалось выиграть три медали в заключительный день личного Кубка мира по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 60 кг бронзу завоевал Максим Кажарский. Медальный поединок завершился со счетом 3:3, но по дополнительным показателям наш атлет оказался сильнее оппонента.

Также бронзовую медаль белорусской команде принес Сослан Дауров. В схватке за третье место он уверенно поборол представителя Туниса – 5:1.