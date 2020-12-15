Белорусы завоевали три медали в заключительный день КМ по греко-римской борьбе

Новости Беларуси. Белорусским атлетам удалось выиграть три медали в заключительный день личного Кубка мира по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В общекомандном зачете они заняли 5-е место с 78 очками.
Новости Беларуси. Белорусским атлетам удалось выиграть три медали в заключительный день личного Кубка мира по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В общекомандном зачете они заняли 5-е место с 78 очками.
В категории до 60 кг бронзу завоевал Максим Кажарский. Медальный поединок завершился со счетом 3:3, но по дополнительным показателям наш атлет оказался сильнее оппонента.
Также бронзовую медаль белорусской команде принес Сослан Дауров. В схватке за третье место он уверенно поборол представителя Туниса – 5:1.
Еще награда за третье место отошла к Радику Кулиеву, он выступал в категории до 82 кг. Белорус в споре за пьедестал разобрался с молдавским атлетом – 5:1.
После «греко-римлян» в спор за награды включились барышни. После первого дня соревнований Ирина Курочкина вышла в финал состязаний в категории до 55 кг и обеспечила себе минимум серебро. Шансы на бронзу сохраняет Залина Сидакова.
15 декабря в разборки за медали вступят Анна Садченко и Василиса Марзалюк.
Кубок мира продлится до 18 декабря. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из более чем 50 стран.