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В Минске открыли лыжероллерную трассу, работает пункт проката

14 декабря 2020 21:05
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Новости Беларуси. 2 километра лыжероллерной трассы уже доступны для любителей спорта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открыли лыжероллерную трассу, работает пункт проката-1

Снежные пушки на объекте начали работать еще неделю назад. Грузовики доставляли искусственный снег, а спецтехника утрамбовывала трассу. Всего для начинающих и профессионалов подготовят пятикилометровую дистанцию.

В Минске открыли лыжероллерную трассу, работает пункт проката-4

В пункте проката – около 140 пар лыж, палок и ботинок. А скоро поступит и обновление. Работает трасса с 09:00 до 21:00.

# Зимние виды спорта # Фотофакт

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