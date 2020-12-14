В Минске открыли лыжероллерную трассу, работает пункт проката

Новости Беларуси. 2 километра лыжероллерной трассы уже доступны для любителей спорта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 километра лыжероллерной трассы уже доступны для любителей спорта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Снежные пушки на объекте начали работать еще неделю назад. Грузовики доставляли искусственный снег, а спецтехника утрамбовывала трассу. Всего для начинающих и профессионалов подготовят пятикилометровую дистанцию.
В пункте проката – около 140 пар лыж, палок и ботинок. А скоро поступит и обновление. Работает трасса с 09:00 до 21:00.