В Минске открыли лыжероллерную трассу, работает пункт проката

Новости Беларуси. 2 километра лыжероллерной трассы уже доступны для любителей спорта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Снежные пушки на объекте начали работать еще неделю назад. Грузовики доставляли искусственный снег, а спецтехника утрамбовывала трассу. Всего для начинающих и профессионалов подготовят пятикилометровую дистанцию.