«Я очень хочу в национальную команду». Что говорят юниоры белорусского конькобежного спорта?

Новости Беларуси. Президентские стипендии ежегодно получают одаренные молодые и перспективные спортсмены, которые уже смогли прославить Беларусь на международной арене. В 2020 году Президентский спортивный клуб отметил 306 юных атлетов в 35 видах спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После Игоря Железовского отечественная летопись конькобежного спорта не изобилует медалями на международных стартах. Но в последнее время главному тренеру и его команде есть кем гордиться и на кого рассчитывать. Причем как в национальной сборной, так и в резерве.

Варваре Бандариной 16 лет. В начале этого года девушка на зимних юношеских Олимпийских играх чуть-чуть не добралась до пьедестала, заняв четвертое место. Тем не менее этот успех заметили.

Варвара Бандарина, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Я очень хочу в национальную команду, но мне не хватает, наверное, еще опыта и возраста. И, естественно, быстрее секунды. Надеюсь, в будущем я все-таки туда попаду.

Преуспел на юношеском мультифоруме и другой конькобежец Максим Федоров. Он тоже в итоговом протоколе стал четвертым. И его тоже решили поддержать, присудив стипендию. Теперь у него большие планы на обозримое будущее.

Максим Федоров, стипендиат Президентского спортивного клуба:

На 2021 год я поставил себе планы усовершенствовать свою технику. В феврале состоится чемпионат мира среди юниоров, там я планирую хорошо выступить, войти в топ-6 лидеров.

Карина Шипуля, участница этапов Кубка мира (U-19). Четвертое место в масстарте стало для нее мотивацией, что она может и больше. Поддержал девочку и Президентский спортивный Клуб, в 2020 году она снова стипендиат.

Карина Шипуля, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Занимаюсь, чтобы выступать на международных соревнованиях, чтобы выступать за белорусских флаг, чтобы показывать себя как спортсмена. В следующем году на международных стартах цель – попасть в тройку, быть на пьедестале.