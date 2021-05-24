Белорусы завоевали шесть медалей в юниорском ЧЕ по стрельбе в Хорватии

Новости Беларуси. Белорусские стрелки феерично выступают на чемпионате Европы – турнир проходит в Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В активе наших спортсменов-юниоров шесть медалей. В том числе и высшей пробы.

Лучшими на континенте в команде стали наши пистолетчики. Золото выиграли Владислав Демеш, Никита Коваленок и Иван Казак. Парни показали поистине выдающийся результат, опередив в финале украинское трио.

Пьедесталы покорились еще нескольким спортсменам. В турнире смешанных команд в пистолете равных не знали белорусы – Александра Петрова и Владислав Демеш. В главной дуэли они вначале уступали итальянскому тандему – 2:8, однако собрались и победили с запасом – 16:12.