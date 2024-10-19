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Белорусы завоевали два серебра на первом этапе Кубка мира на короткой воде

19 октября 2024 14:31
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19 октября белорусские пловцы завоевали две серебряные награды на первом этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Шанхае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович выиграл вторую серебряную медаль. На этот раз на дистанции 50 метров брассом, уступив победителю 0,13 секунды. Алина Змушко показала второй результат на стометровке брассом. Анастасия Шкурдай остановилась в шаге от пьедестала, финишировав четвертой на стометровке на спине. 

20 октября в Шанхае последний соревновательный день. Далее пловцы отправятся на этап Кубка мира в Корею, а затем – в Сингапур.

# Плавание

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