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Белорусские конькобежцы успешно стартовали на турнире в России

18 октября 2024 19:10
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Белорусские конькобежцы взяли старт на первом в сезоне международном турнире «Кубок Коломенского Кремля». Эти соревнования собрали сильнейших спортсменов из 26 регионов России, а также из Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конькобежцы успешно стартовали на турнире в России-1

Екатерина Гагиева завоевала золото на дистанции 1,5 тысячи метров, установив при этом личный рекорд. Еще раз белорусская конькобежка превысила собственное достижение на 500-метровке. Правда, при этом до пьедестала не добралась, заняв четвертое место. А на этой дистанции бронза досталась Анне Доморацкой.

# Спортивные соревнования

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