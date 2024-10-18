Белорусские конькобежцы успешно стартовали на турнире в России

Белорусские конькобежцы взяли старт на первом в сезоне международном турнире «Кубок Коломенского Кремля». Эти соревнования собрали сильнейших спортсменов из 26 регионов России, а также из Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Гагиева завоевала золото на дистанции 1,5 тысячи метров, установив при этом личный рекорд. Еще раз белорусская конькобежка превысила собственное достижение на 500-метровке. Правда, при этом до пьедестала не добралась, заняв четвертое место. А на этой дистанции бронза досталась Анне Доморацкой.