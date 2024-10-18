Алёна Фалей вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-50

В матче 1/8 белоруска соперничала с Джоанной Гарленд из Тайваня. Поединок растянулся на два дня. Вчера Алена взяла первый сет (6:4) и вела во втором (4:2). Но игру пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. Сегодня матч был доигран. Фалей была сильней и во второй партии – 6:3. Таким образом, завтра в четвертьфинале наша теннисистка сыграет против Аделины Лачиновой из Латвии.