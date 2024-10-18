В Минске проходит первенство Беларуси по художественной гимнастике

В минском Дворце художественной гимнастики проходит первенство Беларуси. Участие в соревнованиях принимают более сотни спортсменок со всей страны.

На протяжении трех дней девушки определяют сильнейших в индивидуальных и групповых упражнениях. За медали борются гимнастки в нескольких возрастных категориях. Такие старты дают возможность проверить свои силы в конкурентной среде, а также проявить свои ментальные качества – характер и волю к победе. Золотую медаль в многоборье у взрослых завоевала Дарья Ткачева, второе место заняла Дарья Веренич, бронза в активе Анны Кондрашиной.