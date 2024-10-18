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В Минске проходит первенство Беларуси по художественной гимнастике

18 октября 2024 18:06
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В минском Дворце художественной гимнастики проходит первенство Беларуси. Участие в соревнованиях принимают более сотни спортсменок со всей страны.

На протяжении трех дней девушки определяют сильнейших в индивидуальных и групповых упражнениях. За медали борются гимнастки в нескольких возрастных категориях. Такие старты дают возможность проверить свои силы в конкурентной среде, а также проявить свои ментальные качества – характер и волю к победе. Золотую медаль в многоборье у взрослых завоевала Дарья Ткачева, второе место заняла Дарья Веренич, бронза в активе Анны Кондрашиной.

В Минске проходит первенство Беларуси по художественной гимнастике-2

Александра Валько, участница турнира (Гродно):
Это не первые мои соревнования. На первенстве выступаю за команду, это немного сложно, волнительно, так как твои баллы идут в оценку твоей же команды. Очень сильная конкуренция, девочки выступали на международном уровне. Так что мне очень повезло соревноваться с такими.

Первенство страны завершится 19 октября. Участницы турнира выступят в финалах отдельных видов. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный.

# Художественная гимнастика # Спортивные соревнования

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