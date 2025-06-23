Белорусы завоевали 5 наград в третий день Кубка России по лёгкой атлетике

В третий соревновательный день Кубка России по легкой атлетике белорусы завоевали пять наград, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В беге на 3 000 метров с препятствиями у женщин второй финишировала Татьяна Шабанова, она уступила победительнице Анастасии Красильниковой менее секунды. В этом же виде программы у мужчин третий результат показал Дмитрий Иваненко.

На второй ступени пьедестала в метании диска расположился Евгений Богуцкий. Ранее победы на турнире одержали толкатель ядра Олег Томашевич и прыгун с шестом Матвей Волков.