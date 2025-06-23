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Белорусы завоевали 45 медалей международного турнира по гребле на байдарках и каноэ

23 июня 2025 13:03
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Белорусы завоевали 45 медалей международного турнира по гребле на байдарках и каноэ «Кубок сильнейших спортсменов», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренцию нашим атлетам, напомню, составили представители России, Казахстана, Узбекистана и Китая. За пять соревновательных дней участники разыграли 23 комплекта наград. В активе нашей команды 45 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых. Пятикратным победителем домашнего старта стал Владислав Кравец, который выиграл три одиночные дистанции в мужской байдарке, а также взял по золоту в двойке и четверке.

# Гребля

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