Юниорская лига Онтарио – Илья Протас набирает очки в четырёх матчах подряд

Белорусский нападающий «Виндзора» играл в стартовом звене в матче против «Су Сен-Мари». Он отличился ассистентским баллом на 25-й минуте. Кроме того, исполнил 2 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности «+1». Илья набирает очки в четырех матчах подряд, а в 18 играх со старта сезона на его счету 23 балла при показателе полезности «+8». Он второй бомбардир и лучший снайпер своей команды.