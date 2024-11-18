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Юниорская лига Онтарио – Илья Протас набирает очки в четырёх матчах подряд

18 ноября 2024 17:40
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Результативную игру демонстрирует Протас-младший, выступающий в юниорской лиге Онтарио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская лига Онтарио – Илья Протас набирает очки в четырёх матчах подряд-1

Белорусский нападающий «Виндзора» играл в стартовом звене в матче против «Су Сен-Мари». Он отличился ассистентским баллом на 25-й минуте. Кроме того, исполнил 2 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности «+1». Илья набирает очки в четырех матчах подряд, а в 18 играх со старта сезона на его счету 23 балла при показателе полезности «+8». Он второй бомбардир и лучший снайпер своей команды.

# Илья Протас # Хоккей

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