Карлос Алос о предстоящем матче с Болгарией: мы приехали, чтобы победить

В поединке первого круга дружины не выявили победителя, сыграв вничью – 0:0. На данный момент белорусы находятся на третьем месте в турнирной таблице своего квартета, в их активе 6 очков. У сборной Болгарии – 8 и вторая позиция. На результаты наших футболистов обратил внимание Президент во время посещения обновленного стадиона «Трактор». Глава государства ждет более высоких достижений. Только победа позволит подопечным Карлоса Алоса сохранить шансы на повышение в классе. Рассчитываем, что команда покажет содержательную игру и порадует болельщиков голами.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы ожидаем непростой игры. Мы приехали сюда, чтобы победить, потому что ничья и поражение нас не устраивают с точки зрения турнирной таблицы. Поэтому ­ Что касается сильных сторон соперника, то оппонент непростой. Мы понимаем, что у них игру будет пропускать Десподов из-за перебора желтых карточек. Это один из ведущих футболистов сборной Болгарии, но в то же время у них достаточно других игроков в атакующей линии, которые могут создать угрозу. Но мы знаем, что нужно побеждать.

Поединок сборных Беларуси и Болгарии покажет и наш телеканал. Трансляция из Софии начнется в 22 часа 35 минут по минскому времени.