Карлос Алос о предстоящем матче с Болгарией: мы приехали, чтобы победить

18 ноября футболисты национальной сборной Беларуси завершат сезон Лиги наций УЕФА матчем с командой Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке первого круга дружины не выявили победителя, сыграв вничью – 0:0. На данный момент белорусы находятся на третьем месте в турнирной таблице своего квартета, в их активе 6 очков. У сборной Болгарии – 8 и вторая позиция. На результаты наших футболистов обратил внимание Президент во время посещения обновленного стадиона «Трактор». Глава государства ждет более высоких достижений. Только победа позволит подопечным Карлоса Алоса сохранить шансы на повышение в классе. Рассчитываем, что команда покажет содержательную игру и порадует болельщиков голами.