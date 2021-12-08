Белорусы заработали первые медали чемпионата мира по муай-тай

Пока, правда, речь о юниорах. Сразу 10 человек стали обладателями бронзовых кругляшей. Отметим, что старт весьма продуктивный. Но мы вправе рассчитывать на большее. Особенно от взрослой команды. Ведь, как правило, в общий зачет идут результаты основной сборной. Поэтому продолжаем пристально следить за тем, что происходит в ринге.