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Белорусы заработали первые медали чемпионата мира по муай-тай

08 декабря 2021 20:26
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Новости Беларуси. Начало положено, ждем продолжения. Белорусы обзавелись наградами чемпионата мира по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие файтеры планеты соревнуются в Таиланде.  

Белорусы заработали первые медали чемпионата мира по муай-тай-1

Пока, правда, речь о юниорах. Сразу 10 человек стали обладателями бронзовых кругляшей. Отметим, что старт весьма продуктивный. Но мы вправе рассчитывать на большее. Особенно от взрослой команды. Ведь, как правило, в общий зачет идут результаты основной сборной. Поэтому продолжаем пристально следить за тем, что происходит в ринге.  

# Тайский бокс # Фотофакт

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