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«Строитель» больше не будет выступать в Кубке вызова. Минчане проиграли в 1/16 финала

07 декабря 2021 19:55
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Новости Беларуси. «Строитель» был одной ногой в следующем раунде Кубка вызова, но должен распрощаться с турниром, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане неудачно провели ответный матч 1/16 финала.  

«Строитель» больше не будет выступать в Кубке вызова. Минчане проиграли в 1/16 финала-1

Причем начиналось все вполне радужно. В первом сете горожане буквально смели соперника – 25:14. Тревожный звоночек прозвенел во второй партии. Здесь уже была борьба – 25:22. А судьбоносным стал следующий отрезок. По его ходу «Строитель» вел, но уступил на балансе – 29:31. Эта осечка и стала роковой. Шанс на благополучный исход еще оставался, но настроение явно было не то. «Люк» берет и четвертый сет. И даже в пятом белорусы цеплялись. Но в самый ответственный момент спасовали. Швейцарцы идут дальше, мы покидаем евроарену.  

# Волейбол # Фотофакт

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