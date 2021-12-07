«Строитель» больше не будет выступать в Кубке вызова. Минчане проиграли в 1/16 финала

Причем начиналось все вполне радужно. В первом сете горожане буквально смели соперника – 25:14. Тревожный звоночек прозвенел во второй партии. Здесь уже была борьба – 25:22. А судьбоносным стал следующий отрезок. По его ходу «Строитель» вел, но уступил на балансе – 29:31. Эта осечка и стала роковой. Шанс на благополучный исход еще оставался, но настроение явно было не то. «Люк» берет и четвертый сет. И даже в пятом белорусы цеплялись. Но в самый ответственный момент спасовали. Швейцарцы идут дальше, мы покидаем евроарену.