Баскетбол. «Горизонт» победил клуб «Пьештянски чайки» в стартовом матче Европейской лиги

Новости Беларуси. Баскетболистки «Горизонта» успешно стартовали в новом сезоне женской Европейской лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки выступали в Словении и в своем первом матче предварительной группы А одолели во втором овертайме местный клуб «Пьештянски чайки» со счетом 66:64.

8 декабря чемпионки Беларуси будут соперничать с чешским «Брно». В заключительный игровой день, 9 декабря, «Горизонт» встретится с «Самарой». Отметим, что минчанки защищают титул победительниц турнира.