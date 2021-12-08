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Баскетбол. «Горизонт» победил клуб «Пьештянски чайки» в стартовом матче Европейской лиги

08 декабря 2021 16:08
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Новости Беларуси. Баскетболистки «Горизонта» успешно стартовали в новом сезоне женской Европейской лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбол. «Горизонт» победил клуб «Пьештянски чайки» в стартовом матче Европейской лиги -1

Девушки выступали в Словении и в своем первом матче предварительной группы А одолели во втором овертайме местный клуб «Пьештянски чайки» со счетом 66:64.  

8 декабря чемпионки Беларуси будут соперничать с чешским «Брно». В заключительный игровой день, 9 декабря, «Горизонт» встретится с «Самарой». Отметим, что минчанки защищают титул победительниц турнира.  

# Баскетбол # Фотофакт

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