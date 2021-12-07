«Юность» обыграла «Гомель» в матче ЧБ по хоккею

«Юность» взяла верх над «Гомелем», причем по игре. И если в первом периоде команды смотрелись ровно, то во втором преимущество минчан было очевидным. Конвертировать превосходство на льду удалось в две шайбы. Примечательно, что голы уместились в 90 секунд. Дружина Есаулова отличилась и в большинстве, и в равных составах.