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«Юность» обыграла «Гомель» в матче ЧБ по хоккею

07 декабря 2021 19:53
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Новости Беларуси. В экстралиге чемпионата страны по хоккею состоялось два противостояния. Отношения выясняли дружины из сильнейшей четверки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Юность» обыграла «Гомель» в матче ЧБ по хоккею-1

«Юность» взяла верх над «Гомелем», причем по игре. И если в первом периоде команды смотрелись ровно, то во втором преимущество минчан было очевидным. Конвертировать превосходство на льду удалось в две шайбы. Примечательно, что голы уместились в 90 секунд. Дружина Есаулова отличилась и в большинстве, и в равных составах.  

«Юность» обыграла «Гомель» в матче ЧБ по хоккею-4

На то, чтобы сравнять цифры на табло, «рысям» не хватило времени. «Юность» сильнее – 2:1. Во втором противостоянии вечера зрители увидели больше голов. Следующий игровой день в экстралиге – 8 декабря.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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