Белорусы завоевали 8 наград на международном турнире по самбо в Уфе

На международном турнире по самбо, который принимала Уфа, белорусы завоевали 8 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 7 стран. В копилке нашей команды одно золото, три серебра и четыре бронзы. Победительницей турнира в весовой категории до 80 килограммов стала Карина Шут. Серебряные награды в активе Владислава Мардусевича, Ильи Ломиворотова и Сергея Лесяка. На третью ступень пьедестала почета поднимались Полина Грамотнева, Валерия Хрущева, Михаил Кухаренко и Илья Жупиков.