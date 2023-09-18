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Белорусы завоевали 8 наград на международном турнире по самбо в Уфе

18 сентября 2023 20:15
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На международном турнире по самбо, который принимала Уфа, белорусы завоевали 8 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 8 наград на международном турнире по самбо в Уфе-1

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 7 стран. В копилке нашей команды одно золото, три серебра и четыре бронзы. Победительницей турнира в весовой категории до 80 килограммов стала Карина Шут. Серебряные награды в активе Владислава Мардусевича, Ильи Ломиворотова и Сергея Лесяка. На третью ступень пьедестала почета поднимались Полина Грамотнева, Валерия Хрущева, Михаил Кухаренко и Илья Жупиков.

# Борьба # Карина Шут # Фотофакт

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