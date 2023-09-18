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Минское «Динамо» победило «Нёман» на ЧБ по футболу

18 сентября 2023 20:13
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В центральном поединке 21 тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» одержало победу над гродненским «Неманом» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» победило «Нёман» на ЧБ по футболу-1

Эта виктория укрепила позиции нынешнего флагмана. «Динамовцы» занимают первое место в таблице и опережают ближайшего преследователя, «Неман», на 6 очков. Правда, у гродненцев есть игра в запасе. Отметим победу БАТЭ: борисовчане с трудом в компенсированное время, но смогли оформить викторию над «Сморгонью» – 2:1. Также в 21 туре был зафиксирован ничейный синдром. Сразу в четырех матчах команды подписали мирные соглашения.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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