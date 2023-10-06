Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории 1000 в Пекине

В нынешнем сезоне их пути пересекались дважды. И оба раза в финалах. На Australian Open победила белоруска, а в Indian Wells уже соперница. Все предвкушали роскошную битву. Девушки действительно порадовали содержательным теннисом. Только вот статистика первой ракетки мира, мягко сказать, оставляла желать лучшего. К примеру, первая подача попадала только в 50 % случаев. А количество эйсов было в два раза ниже, чем двойных ошибок. За все время Соболенко смогла организовать только один брэйк-поинт. Рыбакина – девять. В общем, практическим по всем ключевым показателям сильнее была соперница. Счет – 7:5, 6:2.