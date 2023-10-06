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Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории 1000 в Пекине

06 октября 2023 15:00
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Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира категории 1 000 в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/ 4 ей дорогу преградила старая знакомая – Елена Рыбакина из Казахстана.

Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории 1000 в Пекине-1

В нынешнем сезоне их пути пересекались дважды. И оба раза в финалах. На Australian Open победила белоруска, а в Indian Wells уже соперница. Все предвкушали роскошную битву. Девушки действительно порадовали содержательным теннисом. Только вот статистика первой ракетки мира, мягко сказать, оставляла желать лучшего. К примеру, первая подача попадала только в 50 % случаев. А количество эйсов было в два раза ниже, чем двойных ошибок. За все время Соболенко смогла организовать только один брэйк-поинт. Рыбакина – девять. В общем, практическим по всем ключевым показателям сильнее была соперница. Счет – 7:5, 6:2.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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