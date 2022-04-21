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Белорусы взяли бронзу на турнире по пляжному волейболу в Анапе

21 апреля 2022 14:20
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Есть бронза открытого чемпионата России. Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко на победной ноте завершили выступление на турнире по пляжному волейболу в Анапе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы взяли бронзу на турнире по пляжному волейболу в Анапе-1

Наш тандем в титульном матче был сильнее представителей Москвы – Шустрова и Гусева. Хотя поединок никак не назовешь легкой прогулкой. В первом сете шла равная борьба. Но в решающих розыгрышах оппоненты оказались чуть точнее 21:19. Впрочем, уже к этому моменту белорусы разобрались как именно нужно действовать на песке. Вторая партия, как и третья, прошли под их контролем. 21:15 и 15:11. Дедков и Петрушко берут бронзу. Напомним, что на предварительном этапе наша пара выиграла группу, затем прошла четвертьфинал, но проиграла в одной второй. Однако благодаря сегодняшней виктории турнир для спортсменов завершился на позитиве.

# Волейбол # Павел Петрушко # Александр Дедков # Павел Шустров # Фотофакт

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