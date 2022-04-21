Белорусы взяли бронзу на турнире по пляжному волейболу в Анапе

Наш тандем в титульном матче был сильнее представителей Москвы – Шустрова и Гусева. Хотя поединок никак не назовешь легкой прогулкой. В первом сете шла равная борьба. Но в решающих розыгрышах оппоненты оказались чуть точнее 21:19. Впрочем, уже к этому моменту белорусы разобрались как именно нужно действовать на песке. Вторая партия, как и третья, прошли под их контролем. 21:15 и 15:11. Дедков и Петрушко берут бронзу. Напомним, что на предварительном этапе наша пара выиграла группу, затем прошла четвертьфинал, но проиграла в одной второй. Однако благодаря сегодняшней виктории турнир для спортсменов завершился на позитиве.