Белорусы выступят на первенстве мира по муай-тай среди молодёжи. Как готовят юных чемпионов?

В сентябре белорусские представители таиландского бокса отправятся в Турцию, где пройдет первенство мира в возрастной категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках форума также состоится розыгрыш Кубка мира среди молодежи до 23 лет. О том, как наши спортсмены готовятся к ответственным стартам – в сюжете Юлии Силипицкой.

Традиции в белорусском муай-тай сказать, что сильные, не сказать ничего. Наши бойцы давно потеснили родоначальников этого вида спорта и являются одними из фаворитов на мировой арене. Причем медально выступают как сборники, так и молодежь – юниоры и даже юноши. А отечественные специалисты по муай-тай продолжают искать таланты и работать с каждым спортсменом. Индивидуальный подход – один из ключей в успешной подготовке.

На чем основывается победа белорусов? Михаил Степанов, заслуженный тренер Беларуси:

На огромной работе, огромном труде, желании и помощи государства. Мы учим этих детей, ребят побеждать, а не просто проветриться.

Мировой дебют ждет 13-летних минчанок Марию Ермакову и Анфису Хилькевич. Девочки всего год занимаются таиландским боксом, но уже добились больших результатов. Победив на первенстве страны, они получили право выступить на первенстве мира среди молодежи до 16 лет, которое пройдет в Турции с 29 сентября по 8 октября. Анфиса в спорте с 5 лет, у нее два пояса карате стиля киокушинкай и стаж в киношколе, а Мария ее лучшая подруга. Остается месяц до старта, и девчата уже в полном боевом режиме.

Анфиса Хилькевич, победительница первенства Беларуси по муай-тай:

Проходила на карате год и потом, как мой папа, начала заниматься муай-тай. Я настроена на победу, приложу все свои усилия, чтобы одержать победу в этом большом турнире. Когда меня бьют, мне не больно. Я сама буду бить.

Мария Ермакова, победительница первенства Беларуси муай-тай:

Я чувствую уверенность, мой тренер мне помогает, меня поддерживает. И я оправдаю его ожидания и выиграю на мире.