Сборная Беларуси по хоккею U18 впервые взяла Кубок Цыплакова

Сборная Беларуси U18 впервые взяла Кубок Цыплакова. В финале команда была сильнее «Ястребов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси U18 впервые взяла Кубок Цыплакова. В финале команда была сильнее «Ястребов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основное время матча закончился со счетом 2:2. Овертайм остался безголевым. Триумфатор определился в серии буллитов. Напомним, «Ястребы» являлись действующими обладателями Кубка.
Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею U18:
Всех с победой! Играли, видно было, что каждый проникся этим желанием выиграть. И мы это сделали! Молодчики!