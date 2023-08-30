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Сборная Беларуси по хоккею U18 впервые взяла Кубок Цыплакова

30 августа 2023 11:01
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Сборная Беларуси U18 впервые взяла Кубок Цыплакова. В финале команда была сильнее «Ястребов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею U18 впервые взяла Кубок Цыплакова-1

Основное время матча закончился со счетом 2:2. Овертайм остался безголевым. Триумфатор определился в серии буллитов. Напомним, «Ястребы» являлись действующими обладателями Кубка.

Сборная Беларуси по хоккею U18 впервые взяла Кубок Цыплакова-3

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею U18:
Всех с победой! Играли, видно было, что каждый проникся этим желанием выиграть. И мы это сделали! Молодчики!

# Хоккей Беларуси

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