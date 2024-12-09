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Мария Шканова завоевала серебро этапа Кубка России по горнолыжному спорту

09 декабря 2024 17:36
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Мария Шканова стала призером второго этапа Кубка России по горнолыжному спорту. Соревнования проходят в городе Полярные Зори Мурманской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменам предстояло преодолеть непростую трассу в сложных погодных условиях. Белоруска традиционно продемонстрировала высокий уровень мастерства, показала второе время и завоевала серебряную медаль. Ее результат по сумме двух попыток 1 минута 18,54 секунды. Победительнице она уступила 0,22 секунды. 10 декабря вновь состоятся соревнования в слаломе. На прошлой неделе наша спортсменка стала победительницей стартового этапа в Кировске.

# Спортивные соревнования

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