Мария Шканова завоевала серебро этапа Кубка России по горнолыжному спорту

Мария Шканова стала призером второго этапа Кубка России по горнолыжному спорту. Соревнования проходят в городе Полярные Зори Мурманской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменам предстояло преодолеть непростую трассу в сложных погодных условиях. Белоруска традиционно продемонстрировала высокий уровень мастерства, показала второе время и завоевала серебряную медаль. Ее результат по сумме двух попыток 1 минута 18,54 секунды. Победительнице она уступила 0,22 секунды. 10 декабря вновь состоятся соревнования в слаломе. На прошлой неделе наша спортсменка стала победительницей стартового этапа в Кировске.