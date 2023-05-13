Волейбол. «Минск» дома обыграл «Гродно-93» во втором матче ЧБ

В первом поединке спортсмены порадовали упорной борьбой. Тогда гродненцы до последнего претендовали на победу. Сегодня же минчане не оставили шансов оппонентам и выиграли с внушительным отрывом – 107:74. Самым результативным в составе столичной дружины стал Дакуан Брейси. В его копилке 21 очко. Следующий поединок, потенциально последний, коллективы проведут 19 мая уже в Гродно. Старт в 20:00.