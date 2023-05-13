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Волейбол. «Минск» дома обыграл «Гродно-93» во втором матче ЧБ

13 мая 2023 18:30
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» дома обыграл «Гродно-93» во втором матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. «Минск» дома обыграл «Гродно-93» во втором матче ЧБ-1

В первом поединке спортсмены порадовали упорной борьбой. Тогда гродненцы до последнего претендовали на победу. Сегодня же минчане не оставили шансов оппонентам и выиграли с внушительным отрывом – 107:74. Самым результативным в составе столичной дружины стал Дакуан Брейси. В его копилке 21 очко. Следующий поединок, потенциально последний, коллективы проведут 19 мая уже в Гродно. Старт в 20:00.  

# Баскетбол # Дакуан Брейси # Фотофакт

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