Белорусы выиграли турнир развития УЕФА

В стартовом поединке дружина Юрия Малеева нанесла поражение киприотам – 3:1, во второй игре в серии послематчевых пенальти уступила (5:6) армянам. А в заключительном матче наши ребята праздновали викторию над командой Молдовы – 2:0. В итоге белорусы набрали 7 очков и возглавили таблицу, у дружин Молдовы и Кипра – по 4 балла. Замкнула квартет сборная Армении с 3 очками.