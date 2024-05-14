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Белорусы выиграли турнир развития УЕФА

14 мая 2024 14:05
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Юношеская сборная Беларуси до 15 лет стала победителем турнира развития УЕФА в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выиграли турнир развития УЕФА-1

В стартовом поединке дружина Юрия Малеева нанесла поражение киприотам – 3:1, во второй игре в серии послематчевых пенальти уступила (5:6) армянам. А в заключительном матче наши ребята праздновали викторию над командой Молдовы – 2:0. В итоге белорусы набрали 7 очков и возглавили таблицу, у дружин Молдовы и Кипра – по 4 балла. Замкнула квартет сборная Армении с 3 очками.

# Футбол

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