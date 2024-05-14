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Сборная Беларуси по хоккею U17 вышла в полуфинал Кубка чемпионов

14 мая 2024 14:05
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в полуфинал Кубка чемпионов в Челябинске. В матче 1/4финала команда Дмитрия Шульги победила со счетом 3:2 «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею U17 вышла в полуфинал Кубка чемпионов-1

По ходу третьего периода была ничья – 2:2, и на горизонте маячил овертайм, но усилиями Кирилла Лозовского, на счету которого дубль, белорусы забросили победную шайбу и стали участниками завтрашнего полуфинала.

# Хоккей

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