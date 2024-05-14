Сборная Беларуси по хоккею U17 вышла в полуфинал Кубка чемпионов

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в полуфинал Кубка чемпионов в Челябинске. В матче 1/4финала команда Дмитрия Шульги победила со счетом 3:2 «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».