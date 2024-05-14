Соболенко и Азаренко вышли в четвертьфинал «тысячника» в Риме

Белорусские теннисистки стали четвертьфиналистками турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) в матче 1/8 финала уверенно переиграла восьмую ракетку мира греческую теннисистку Марию Саккари – 6:4, 6:1.

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко в борьбе за выход в четвертьфинал одолела в трехсетовом поединке украинку Элину Свитолину – 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). В решающей партии белоруска сумела отыграть три матчбола и в итоге вырвала победу. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В 1/4 финала Арина Соболенко встретится с 10-м номером мирового рейтинга Еленой Остапенко из Латвии.

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:

Я просто хочу сказать: Рим, ты навсегда в моем сердце. Поддержка была невероятной, это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече и буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме.