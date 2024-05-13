«Минчанка» одержала первую победу в финальной серии женского ЧБ по волейболу

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Больше сумбура было на площадке в первой партии, то есть выровняться было сложно. Но разберемся в раздевалке, почему сложилась у нас такая первая партия. Это недооценка соперника, абсолютно. Во второй партии мы достаточно много блоков поставили, мы смогли подстроиться под нападающих игроков. В первой партии нам тяжеловато было, потому что у них коэффициент атаки был практически такой же, как и у нас. В целом я рада, что мы выровнялись. Наша задача – выдерживать концентрацию от начала до конца и не давать возможности сопернику набирать обороты, разыгрываться. На этом и будем делать акцент в дальнейшем.