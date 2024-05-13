«Минчанка» одержала первую победу в финальной серии женского ЧБ по волейболу

«Минчанка» сделала первый шаг к очередной победе в женском чемпионате Беларуси по волейболу. Сегодня, 13 мая, на площадке Дворца спорта «Уручье» действующие чемпионки обыграли «Коммунальник» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Минчанка» сделала первый шаг к очередной победе в женском чемпионате Беларуси по волейболу. Сегодня, 13 мая, на площадке Дворца спорта «Уручье» действующие чемпионки обыграли «Коммунальник» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Клуб из Гродно пробился в финал впервые с 2013 года. Несмотря на силу титулованных соперниц, приезжая команда уверенно начала матч и выиграла первую партию – 25:20. Развить успех не получилось. «Минчанка» улучшила атакующую игру, эффективно заработала блок. Как итог убедительная победа в сете – 25:15. По схожему сценарию развивались следующие партии, которые столичный клуб выиграл с одинаково разгромным счетом – 25:14.
Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:
Больше сумбура было на площадке в первой партии, то есть выровняться было сложно. Но разберемся в раздевалке, почему сложилась у нас такая первая партия. Это недооценка соперника, абсолютно. Во второй партии мы достаточно много блоков поставили, мы смогли подстроиться под нападающих игроков. В первой партии нам тяжеловато было, потому что у них коэффициент атаки был практически такой же, как и у нас. В целом я рада, что мы выровнялись. Наша задача – выдерживать концентрацию от начала до конца и не давать возможности сопернику набирать обороты, разыгрываться. На этом и будем делать акцент в дальнейшем.
Из-за участия в российской «Суперлиге» «Минчанка» начала чемпионат Беларуси сразу с плей-офф, где на старте не оставила шансов могилевскому «Коммунальнику». Клуб из Гродно финишировал в регулярном чемпионате вторым, а в полуфинале прошел «Прибужье».