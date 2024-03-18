Кубок Беларуси по фигурному катанию завершился показательными выступлениями спортсменов

Показательными выступлениями фигуристов от мала до велика завершился национальный Кубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот старт подвел черту под соревновательным годом. Во время последнего выхода на лед спортсмены не заостряли внимание на оценках. Они просто радовали публику своими прокатами.

Зал тепло встречал всех без исключения участников. Но особых аплодисментов удостоился лидер мужской сборной. Евгений Пузанов открывал шоу-программу номером с тростью и шляпой и не подвел. Прыжки и другие элементы были исполнены практически безошибочно. Это вполне объяснимо. Под конец сезона фигурист набрал отменную форму и установил личный рекорд. Сумма за короткую и произвольную программы составила 247,24 балла. Но нынче о судейских баллах можно было не волноваться, а просто кататься в удовольствие.

Евгений Пузанов, победитель Кубка Беларуси по фигурному катанию: Это тоже очень классно, когда ты можешь просто выйти на лед, откатать тот номер, который тебе хочется. Под русские слова, английские – без разницы. Когда ты можешь выходить на лед и не задумывать, что тебе нужно с кем-то соревноваться и кого-то побеждать. Просто выходишь и кайфуешь.

Зрители увидели 23 показательных номера. Танцевали одиночники, парники и даже группы. Таким нехитрым способом спортсмены благодарили публику и своих наставников за сезон. К слову, он получился насыщенным и интересным.

Ольга Уважаная, председатель директората по фигурному катанию Белорусского союза конькобежцев:

На соревнования «Дети Приморья» ездили три наших спортсмена. Василий Бараховский занял первое место, Ежова Валерия – первое место и Елизавета Костюк – третье место. Также наши спортсмены ездили в Саранск на Кубок дружбы, привезли очень много медалей разного достоинства. И у нас проходил Кубок дружбы в Минске, тоже наши спортсмены отлично выступили там. В принципе, все спортсмены справились со своими задачами – кто-то получше, кто-то похуже выступил на этом старте, но сезон прошел для всех хорошо.

Контуры предстоящего соревновательного года уже очерчены. Календарь изобилует как внутренними стартами, так и стартами в России. Так что все предпосылки для новых личных достижений созданы. Дело осталось за спортсменами.