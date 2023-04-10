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Юниорская женская сборная Беларуси по гандболу трижды проиграла сборной России

10 апреля 2023 19:34
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Учебно-тренировочный сбор юниорской команды Беларуси по гандболу, составленной из девушек до 17 лет, завершился тремя спаррингами против сборной России. Все три поединка белоруски проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская женская сборная Беларуси по гандболу трижды проиграла сборной России-1

В первом матче наши потерпели поражение со счетом 20:35, во втором уступили – 27:36. В заключительном поединке вновь без шансов. Наша сборная не смогла реабилитироваться, записав в свой пассив еще одно поражение. Причем в первом тайме белоруски забросили всего 6 мячей, при этом пропустив 20. Итоговый счет матча – 42:16 в пользу россиянок.

# Гандбол # Фотофакт

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