Мини-футбол. «Столица» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы ЧБ

Новости Беларуси. Двумя матчами отметился очередной игровой день в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Столица» дома не испытала проблем с «УВД-Динамо».

По сути, игра была сделана еще до перерыва. В первом отрезке минчане положили в ворота соперника 6 мячей. Гродненские исполнители робко ответили одним точным ударом. После антракта «Столица» продолжила доминировать, забив еще четырежды. И только под занавес противостояния «Динамо» сподобилось отыграть два гола.