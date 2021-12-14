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Мини-футбол. «Столица» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы ЧБ

14 декабря 2021 10:20
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Новости Беларуси. Двумя матчами отметился очередной игровой день в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Столица» дома не испытала проблем с «УВД-Динамо».  

Мини-футбол. «Столица» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы ЧБ-1

По сути, игра была сделана еще до перерыва. В первом отрезке минчане положили в ворота соперника 6 мячей. Гродненские исполнители робко ответили одним точным ударом. После антракта «Столица» продолжила доминировать, забив еще четырежды. И только под занавес противостояния «Динамо» сподобилось отыграть два гола.

Мини-футбол. «Столица» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы ЧБ-4

Итоговые цифры на табло – 8:3. Во втором противостоянии дня клуб БЧ взял верх над ЦКК – 4:3. В турнирной таблице лидирует как раз БЧ. А вот «Столица» поднялась на вторую позицию. Тройку лучших замыкает ВРЗ.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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