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Белорусы принесли победу СКА над «Трактором»

10 ноября 2023 13:21
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Удачно сложился игровой день и для других белорусов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Степан Фальковский и Владимир Алистров приняли самое непосредственное участие в победе в овертайме СКА над «Трактором», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы принесли победу СКА над «Трактором»-1

Алистров забросил первую шайбу своей дружины, позволив сравнять счет. В сезоне у него 20 результативных действий в 26 противостояниях. После длительного перерыва, связанного с травмой, вернулся на лед защитник Степан Фальковский. Он тоже отметился голом. На лед в составе питерцев выходил и Сергей Сапего, однако результативных действий совершить не удалось.

# Хоккей # Степан Фальковский # Владимир Алистров # Фотофакт

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