Белорусы принесли победу СКА над «Трактором»

Удачно сложился игровой день и для других белорусов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Степан Фальковский и Владимир Алистров приняли самое непосредственное участие в победе в овертайме СКА над «Трактором», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алистров забросил первую шайбу своей дружины, позволив сравнять счет. В сезоне у него 20 результативных действий в 26 противостояниях. После длительного перерыва, связанного с травмой, вернулся на лед защитник Степан Фальковский. Он тоже отметился голом. На лед в составе питерцев выходил и Сергей Сапего, однако результативных действий совершить не удалось.