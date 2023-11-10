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Гандбол. «Мешков Брест» обыграл ЦСКА в Сеха-лиге

10 ноября 2023 13:18
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«Мешков Брест» обыграл ЦСКА в центральном матче мужской гандбольной Сеха-лиги. До этого соперники шли без поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» обыграл ЦСКА в Сеха-лиге-1

На бумаге предпочтительней выглядели россияне. Но белорусы доказали, что место для мини-подвига есть всегда. Хозяева паркета сходу ушли в отрыв. А к финальной сирене их превосходство не вызывало никаких сомнений. Финальные цифры – 31:24. «Мешков Брест» единолично возглавил группу.

# Гандбол # Фотофакт

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