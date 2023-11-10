Белорусы завоевали первые награды чемпионата мира по самбо

В Ереване стартовал чемпионат мира по самбо, с участием белорусских спортсменов. Всего на турнир заявились представители 65 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый же день стал медальным для наших атлетов. Их копилка пополнилась двумя бронзовыми наградами. В весовой категории до 59 килограммов на пьедестал поднялась Татьяна Мацко. Анфиса Копаева стала третей в дисциплине до 50 килограммов. Всего в течение трех состязательных дней атлеты разыграют 21 комплект наград.