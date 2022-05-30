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Белорусы получили 9 наград на велотреке в России. Из них 2 золота и оба во второй день соревнований

30 мая 2022 14:54
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Россыпь медалей различного достоинства выиграли белорусы на международном турнире по велоспорту на треке, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы получили 9 наград на велотреке в России. Из них 2 золота и оба во второй день соревнований-1

Причем на пьедестале были как гонщики национальной команды страны, так и подрастающее поколение спортсменов. В заключительный день отличились юниоры. Диана Петровская взяла серебро в гонке на выбывание. В аналогичной мужской дисциплине Владислав Ярош стал третьим. Наиболее медальным для нас стал третий соревновательный день. Он принес сразу 2 золота. Не знали равных Арина Старовойтова в скретче и Евгений Королек в омниуме. Всего белорусы отметились 9 наградами.

# Велоспорт # Владислав Ярош # Диана Петровская # Арина Старовойтова # Евгений Королек # Фотофакт

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