Белорусы получили 9 наград на велотреке в России. Из них 2 золота и оба во второй день соревнований

Причем на пьедестале были как гонщики национальной команды страны, так и подрастающее поколение спортсменов. В заключительный день отличились юниоры. Диана Петровская взяла серебро в гонке на выбывание. В аналогичной мужской дисциплине Владислав Ярош стал третьим. Наиболее медальным для нас стал третий соревновательный день. Он принес сразу 2 золота. Не знали равных Арина Старовойтова в скретче и Евгений Королек в омниуме. Всего белорусы отметились 9 наградами.