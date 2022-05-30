Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги 10 тура
Новости Беларуси. 10-й тур национального первенства по футболу выдался результативным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В восьми матчах было забито 32 мяча. Голевыми феериями запомнились игра в Жодино, где местное «Торпедо» уступило минским динамовцам 3:4.
Встреча в Молодечно, где викторию над «Днепром» праздновала «Ислочь» – 3:2. А также ничейные противостояния в Слуцке и Гродно, завершившиеся с одинаковым счетом – 2:2. Повышенное внимание было приковано к матчу «Энергетика» и «Славии». Студенты в этом сезоне стали командой-открытием и не только борются за высокие места, но и демонстрируют яркий атакующий футбол. Не стал исключением и матч против мозырян.
«Энергетик» не дал усомниться в своей силе и пять раз оправил мяч в сетку ворот соперника. Вся лидирующая когорта команд в этом туре праздновала победу. Таким образом, турнирная таблица в верхней своей части не претерпела изменений. БАТЭ по-прежнему первый. «Энергетик» – второй, а минское «Динамо» – третье.