Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги 10 тура

Встреча в Молодечно, где викторию над «Днепром» праздновала «Ислочь» – 3:2. А также ничейные противостояния в Слуцке и Гродно, завершившиеся с одинаковым счетом – 2:2. Повышенное внимание было приковано к матчу «Энергетика» и «Славии». Студенты в этом сезоне стали командой-открытием и не только борются за высокие места, но и демонстрируют яркий атакующий футбол. Не стал исключением и матч против мозырян.