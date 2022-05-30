«Очень много желающих». В Минске стартовали ежегодные соревнования по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. В Минске стартовали республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч». Ежегодно турнир проводится в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовали республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч». Ежегодно турнир проводится в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В течение месяца футбольные коллективы районов города Минска будут сражаться за попадание в республиканский финал. 30 мая первыми на футбольное поле стадиона вышли девочки 2011-2013 годов рождения. Представительницы разных районов города разбиты на две группы и в течении пяти игровых дней будут выявлять лучшую команду турнира.
Сергей Логвинович, главный тренер команды Партизанского района Минска:
Хороший турнир, нужен, каждый год проводится, после него очень много желающих дальше продолжать заниматься. Так что считаю, что он нужен и очень хорошо, что проводят. Даже если посмотреть, что сегодня творится и что было в прошлом году – тут намного больше детей.
Победители и призеры республиканских соревнований «Кожаный мяч» определятся 3 июня.