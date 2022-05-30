«Очень много желающих». В Минске стартовали ежегодные соревнования по футболу «Кожаный мяч»

В течение месяца футбольные коллективы районов города Минска будут сражаться за попадание в республиканский финал. 30 мая первыми на футбольное поле стадиона вышли девочки 2011-2013 годов рождения. Представительницы разных районов города разбиты на две группы и в течении пяти игровых дней будут выявлять лучшую команду турнира.

Сергей Логвинович, главный тренер команды Партизанского района Минска:

Хороший турнир, нужен, каждый год проводится, после него очень много желающих дальше продолжать заниматься. Так что считаю, что он нужен и очень хорошо, что проводят. Даже если посмотреть, что сегодня творится и что было в прошлом году – тут намного больше детей.