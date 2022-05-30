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Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам в полуфинале Кубка Чёрного моря

30 мая 2022 14:05
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Молодежная сборная Беларуси уступила сверстникам из России в полуфинале Кубка Черного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом периоде «красная машина» нагнетала давление у наших ворот и смогла забросить одну шайбу.

Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам в полуфинале Кубка Чёрного моря-1

Второй отрезок прошел в таком же ключе и с такой же результативностью – 1:0. В заключительной трети россияне довели цифры на табло до 4:0, однако под занавес белорусы смогли собраться и отыграли две шайбы. Итоговый счет – 4:2 в пользу сборной России. На этом турнир для наших хоккеистов не заканчивается. 30 мая им предстоит побороться за третье место. Соперник – сборная России до 18 лет. Начало матча в 19:00.  

# Хоккей # Фотофакт

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