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Футболисты минского «Динамо» U19 покинули юношескую лигу УЕФА

04 декабря 2023 12:08
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Минское футбольное «Динамо», составленное из воспитанников до 19 лет, завершило борьбу в юношеской лиге УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты минского «Динамо» U19 покинули юношескую лигу УЕФА-1

В повторном поединке второго отборочного этапа «бело-голубые» уступили немецкому «Майнцу» – 1:2. Большую часть матча на табло горели равные цифры – 1:1. Но на последних секундах уже компенсированного времени представители бундестим провели решающий гол. Таким образом, белорусы завершили борьбу на Евроарене.

# Футбол # Фотофакт

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