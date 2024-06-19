Спортивные Игры стран БРИКС – известны результаты белорусов

Белорусы продолжают успешно выступать на спортивных играх стран БРИКС в Казани, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Отметим некоторые результаты. 20-ю золотую награду в копилку нашей команды принесла Анастасия Зименкова. В женской борьбе в категории до 76 килограммов она одолела россиянку Екатерину Букину. Алеся Гетманова в категории до 57 килограммов также стала обладательницей золота. Арина Мартынова, Надежда Буланая и Татьяна Павлова завоевали серебряные медали.

Пловчиха Алина Змушко выиграла дистанцию 200 метров брассом. На стометровке брассом первое место занял Илья Шиманович. На дистанции 100 метров баттерфляем Григорий Пекарский финишировал вторым. Алена Ноздрева в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров опередила свою подругу по команде Инну Неделькину и стала чемпионкой Игр. У Неделькиной – серебро. Белоруски заняли весь пьедестал в заезде на 500 метров у байдарок-одиночек. Золото – у Елизаветы Вильковой. Второй финишировала Марина Литвинчук, третьей – Ольга Худенко. Владислав Кравец показал лучший результат на дистанции тысяча метров в байдарке-одиночке.