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Спортивные Игры стран БРИКС – известны результаты белорусов

19 июня 2024 18:18
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Белорусы продолжают успешно выступать на спортивных играх стран БРИКС в Казани, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Отметим некоторые результаты.

20-ю золотую награду в копилку нашей команды принесла Анастасия Зименкова. В женской борьбе в категории до 76 килограммов она одолела россиянку Екатерину Букину. Алеся Гетманова в категории до 57 килограммов также стала обладательницей золота. Арина Мартынова, Надежда Буланая и Татьяна Павлова завоевали серебряные медали.

Спортивные Игры стран БРИКС – известны результаты белорусов-1

Пловчиха Алина Змушко выиграла дистанцию 200 метров брассом. На стометровке брассом первое место занял Илья Шиманович. На дистанции 100 метров баттерфляем Григорий Пекарский финишировал вторым.

Алена Ноздрева в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров опередила свою подругу по команде Инну Неделькину и стала чемпионкой Игр. У Неделькиной – серебро. Белоруски заняли весь пьедестал в заезде на 500 метров у байдарок-одиночек. Золото – у Елизаветы Вильковой. Второй финишировала Марина Литвинчук, третьей – Ольга Худенко. Владислав Кравец показал лучший результат на дистанции тысяча метров в байдарке-одиночке.

Спортивные Игры стран БРИКС – известны результаты белорусов-4

Мужская и женская команды нашей страны по теннису стали серебряными призерами турнира, уступив в финальных поединках россиянам.

# Спортивные игры

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