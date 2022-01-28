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Белорусы лидируют на международном турнире по стрельбе из пневматического оружия

28 января 2022 18:52
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Новости Беларуси. В эстонской Элве стартовал международный турнир по стрельбе из пневматического оружия. Нашу страну представляют 16 сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В борьбе за высокие позиции принимают участие атлеты из 9 стран.  

Белорусы лидируют на международном турнире по стрельбе из пневматического оружия-1

В первый соревновательный день лидерство захватили белорусы – участница Олимпийских игр Мария Мартынова и Владимир Чернов. Они возглавляют общий зачет стрельбы из пневматической винтовки. Наша Зоя Дасько пока первая в стрельбе из пневматического пистолета среди юниоров. Победители состязаний определятся по сумме двух дней. Данный турнир – это дебют чемпионки Европы, призера чемпионатов мира и участницы шести Олимпиад подряд Виктории Чайки в качестве главного тренера.  

# Спортивные соревнования # Мария Мартынова # Владимир Чернов # Зоя Дасько # Виктория Чайка # Фотофакт

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