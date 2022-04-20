Финал Кубка Президента по хоккею. Жлобинский «Металлург» обыграл минскую «Юность»

Новости Беларуси. Очередной яркий матч в финале Кубка Президента выдали жлобинский «Металлург» и столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Волки» не только сумели вновь победить в родных стенах, но и сравнять счет в серии.

Отныне здесь ничья – 2:2. И это впервые с 2014 года. Сталевары бойко начали, забросив уже на 30-й секунде. Гости ответили быстро, в дебюте третьей минуты. Во втором отрезке зрители увидели еще две шайбы, но отличался исключительно «Металлург». В третьем отрезке «Юность» была сильнее – 2:1, но викторию в противостоянии праздновал жлобинский клуб – 4:3. Таким образом, в серии воцарился паритет. Следующие матчи пройдут в 21 апреля в Минске и 23 апреля в Жлобине.