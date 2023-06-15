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Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок занял первое место на Гран-при в Гаване

15 июня 2023 12:10
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Белорусский тяжелоатлет Петр Асаенок занял первое место на Гран-при в Гаване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок занял первое место на Гран-при в Гаване-1

Спортсмен выступал в весовой категории до 89 килограммов. В сумме наш атлет набрал 368 килограммов. 162 в рывке и 206 в толчке. Этот результат позволил белорусу войти в топ-10 квалификационного норматива на Олимпийские игры в Париже.

Кроме того, в весовой категории до 71 килограмма у женщин Сюзанна Володько стала серебряным призером. Ее результат после двух упражнений – 242 килограмма. Белоруску смогла опередить только Энжи Паласиос из Эквадора, которая установила мировой рекорд в рывке – 121 килограмм.

# Тяжелая атлетика # Петр Асаенок # Фотофакт

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