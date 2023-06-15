Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок занял первое место на Гран-при в Гаване

Спортсмен выступал в весовой категории до 89 килограммов. В сумме наш атлет набрал 368 килограммов. 162 в рывке и 206 в толчке. Этот результат позволил белорусу войти в топ-10 квалификационного норматива на Олимпийские игры в Париже.

Кроме того, в весовой категории до 71 килограмма у женщин Сюзанна Володько стала серебряным призером. Ее результат после двух упражнений – 242 килограмма. Белоруску смогла опередить только Энжи Паласиос из Эквадора, которая установила мировой рекорд в рывке – 121 килограмм.