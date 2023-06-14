Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила молодёжной команде России в товарищеском матче

Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела второе поражение на турнире в Москве. Наши девушки не смогли обыграть команду России, составленную из игроков до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть времени матч проходил в острой и упорной борьбе. Все решила последняя четверть. Оппонентки выглядели значительно лучше и более чем в 2 раза «перебросали» наших девушек. Итоговый счет – 93:79 в пользу россиянок. Напомним, в первый соревновательный день белоруски уступили сборной России – 50:104.