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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила молодёжной команде России в товарищеском матче

14 июня 2023 20:06
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Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела второе поражение на турнире в Москве. Наши девушки не смогли обыграть команду России, составленную из игроков до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила молодёжной команде России в товарищеском матче-1

Большую часть времени матч проходил в острой и упорной борьбе. Все решила последняя четверть. Оппонентки выглядели значительно лучше и более чем в 2 раза «перебросали» наших девушек. Итоговый счет – 93:79 в пользу россиянок. Напомним, в первый соревновательный день белоруски уступили сборной России – 50:104.

# Баскетбол # Фотофакт

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