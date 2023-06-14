Председатель Белорусской федерации современного пятиборья: у нас очень сильная женская команда, перспективы огромные

Новости Беларуси. На базе БГУФК продолжается открытый чемпионат Беларуси по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В среду, 14 июня, состоялся женский финал. Золото старта выиграла Ольга Силкина. Серебро у Ирины Просенцовой.

Данный турнир является тестовым перед II Играми стран СНГ. В деле здесь проверяли не только спортивные объекты, но и нашу молодежь. И результатами подрастающих атлетов остались довольны. Проявить себя смогла юная Анастасия Малашенока. В борьбе против опытных соперниц она не затерялась и завоевала бронзу.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Приятно порадовали молодые спортсмены. Анастасия Малашенока молодец, заняла 3 место. Ну и другие девчата показали высокий уровень спортивных результатов. Поэтому я остался доволен спортивной борьбой. Очень хорошие перспективы, в том числе потому, что это были тестовые соревнования, на которых завершался отбор в команду на Игры стран СНГ. Вообще, у нас очень сильная женская команда, у нас две девочки входят в состав национальной команды, остальные девчата вообще супер. Правда, они помоложе намного, но перспективы у них огромные.

Ольга Карпович, исполнительный директор Белорусской федерации современного пятиборья:

Анастасия Малашенока у нас один из претендентов на участие в Играх стран СНГ. Молодая перспективная спортсменка, поэтому рада за нее, что она проявила себя на таких взрослых соревнованиях. Открытый чемпионат республики по современному пятиборью для нас своего рода экзамен, который мы сейчас проходим. Конечно, есть некоторые недочеты, но они несущественные и будут без проблем устранены к Играм стран СНГ. Хотя комиссия вчера [13 июня – прим. ред.] дала высокую оценку объекту и подготовки к соревнованиям.

Чемпионат Беларуси по современному пятиборью продолжится в четверг. В этот день свой финал проведут мужчины.