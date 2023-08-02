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Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Мексике

02 августа 2023 13:13
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Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй круг турнира в Мексике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/16 финала земляк обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева.

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Мексике-1

Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился в пользу нашего спортсмена со счетом 3:6, 6:3, 7:6. За выход в четвертьфинал Ивашко поспорит с хорватом Борна Гойей.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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