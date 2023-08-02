Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Мексике

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй круг турнира в Мексике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/16 финала земляк обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился в пользу нашего спортсмена со счетом 3:6, 6:3, 7:6. За выход в четвертьфинал Ивашко поспорит с хорватом Борна Гойей.